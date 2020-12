“Penziere d’ammore”, l’ultimo libro di poesie in lingua napoletana del poeta dialettale Mario Longobardi, dedicato all’amore

Mario Longobardi è nato a Pompei il 06 novembre 1963, attualmente risiede a Torre Annunziata in provincia di Napoli, da sempre innamorato della cultura napoletana e della filosofia epicurea del popolo vesuviano. Appassionato di musica, di teatro, e dei grandi autori partenopei. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi testi: “Ll’ammore e…” racconti; “Canto ll’ammore”, poesie; “Suspire d’ammore”, poesie; “Chiacchiere, ammore e babà”, racconti.

L’ultimo in ordine di tempo si intitola:”Penziere d’ammore”. Tutti i volumi sono in vendita su Amazon.com

“Il poeta dialettale Mario Longobardi è autodidatta. Ha iniziato a scrivere poesie da qualche anno, dando vita ad una ispirazione che sentiva dentro di sè da sempre. Le emozioni e le esperienze di vita presenti nella sua produzione, vengono trasmesse al lettore di ogni età. Nella solitudine dell’uomo moderno, si sente il bisogno di qualcosa di più autentico e profondo: la poesia, in special modo la poesia napoletana, ricca di sfumature e colorita. Reale e ideale, presente e passato ( vi si notano suggestioni di Salvatore Di Giacomo), si fondono in questa raccolta di liriche che tocca vari temi: la vita , la solitudine, il disincanto, l’amore. È proprio l’amore il cardine della lirica di Mario Longobardi. L’autore ha fame di amore; sente il bisogno di amare, di provare ad amare, di continuare ad amare, nonostante le delusioni e le cadute. L’ispirazione nasce dall’osservazione del mondo circostante e dall’analisi interiore dei propri sentimenti”. Così scrive di lui Anna Maria Cianfrani nella prefazione del suo ultimo libro di poesie in lingua napoletana dedicato all’amore dal titolo “Penziere d’ammore”.

