PER GLI ABBONAMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO INUTILIZZATI (CAUSA COVID19) – DAL 1 GIUGNO SI POTRÀ RICHIEDERE IL RISTORO

La Regione Campania ha deciso che dal 1 giugno gli utenti potranno avvalersi dei seguenti ristori:

▪︎ L’ABBONAMENTO MENSILE acquistato per il mese di marzo potrà essere sostituito con un altro abbonamento di pari valore e validità per un nuovo mese a scelta dell’utente;

▪︎ L’ABBONAMENTO ANNUALE potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni di validità.

Tutti gli interessati potranno consultare nei prossimi giorni le Aziende di trasporto oppure il Consorzio Unico Campania per conoscere le modalità.



