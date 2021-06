Per la Giornata Mondiale della Biodiversità, gli alunni del Guerriero di Avella: “siamo parte della soluzione”

di Maria Sirignano

Questa mattina, circondata dalla splendida cornice dei giardini del Palazzo Baronale di Avella, si è svolta la manifestazione per la “Giornata Mondiale della Biodiversità”. L’evento ha avuto avvio con una esibizione dimostrativa dell’Unità Cinofila Antiveleno del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, cui ha fatto seguito il seminario dal titolo “Tuteliamo la biodiversità: il meraviglioso mondo delle api”, raccontato dall’apicoltore Antonio Maietta in collaborazione con l’Associazione “La piccola cometa” di Alessia Bellofatto e l’Ente Parco Regionale del Partenio. Tra i partecipanti, il presidente del Parco del Partenio, Franco Iovino e il Presidente dell’amministrazione provinciale di Avellino Domenico Biancardi. Per l’occasione sono stati esposti i lavori artistici prodotti dagli alunni dell’I.C. “Mons.P.Guerriero” di Avella di cui è stata apprezzata la folta presenza tra studenti ed insegnanti, nonostante le attività didattiche siano state ormai sospese per le vacanze estive. Lo slogan scelto a livello nazionale per l’edizione 2021 è “Siamo parte della soluzione”, slogan volutamente connesso a quello che era il tema 2020 “Le nostre soluzioni sono nella natura”. Significativa quindi la presenza dei giovani alunni. La conoscenza e la difesa della Biodiversità nelle nuove generazioni, con foreste sane, ecosistemi equilibrati e una grande varietà di specie animali e vegetali, sembra essere la miglior protezione che l’uomo ha dalla minaccia rappresentata da quelle malattie, come il Covid-19, che riescono a fare il salto di specie da un animale all’uomo e che possono dare vita a pandemie devastanti come quella che stiamo attraversando da più di un anno.

