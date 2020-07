“Per non dimenticare. Ventottesimo anniversario della strage di via D’Amelio”. VIDEO

Si è svolto in diretta sulla pagina ufficiale di Bassa Irpinia la trasmissione dal titolo: “Per non dimenticare. Ventottesimo anniversario della strage di via D’Amelio”. Ospiti i magistrati Catello Maresca , sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, Domenico Airoma, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblicadi Napoli Nord, Don Aniello Manganiello presidemte dell’Associazione “Ultimi per la Legalità”, il prof. Graziano Fabrizi membro dell’organizzazione del Premio Paolo Borsellino, l’avv. Ester Apolito, vive procuratore onorario pressola Procura di Napoli e il prof. Giacomp Benassai dell’Università Federico II di Napoli.

ECCO IL VIDEO INTEGRALE



