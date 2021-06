Percepita fondi Agea senza titoli, sequestro preventivo nei confronti di sedicente agricoltore

In data odierna, a seguito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca c.d. per equivalente, emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento per una somma di euro 50.461,07 nei confronti una persona indagata per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ed in particolare contributi pubblici dell’A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), organismo nazionale deputato all’erogazione degli aiuti che l’Unione Europea finanzia per sostenere la produzione agricola dei paesi della Comunità.

Le indagini hanno infatti consentito, allo stato, di accertare che l’indagato è riuscito ad ottenere indebitamente, dal 2014 al 2020, fondi pubblici mediante presentazione di false documentazioni e dichiarazioni, avendo lo stesso dichiarato di essere proprietario e di coltivare suoli agricoli che però sono risultati appartenere ad altri soggetti, totalmente ignari delle condotte criminose poste in essere.

L’attività investigativa in esame si inserisce nell’ambito di interventi finalizzati ad assicurare la corretta destinazione delle risorse stanziate dall’UE e più in generale da enti pubblici statali e territoriali e a sanzionare frodi a danno della collettività

