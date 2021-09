PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SI RIBALTA: DENUNCIATA DAI CARABINIERI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato una 30enne, ritenuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale.

La pattuglia era impegnata in un servizio notturno di perlustrazione del territorio quando è intervenuta per quell’incidente: una giovane automobilista aveva perso il controllo della sua utilitaria che, dopo aver urtato contro due veicoli in sosta, si era ribaltata.

Prontamente giunti sul posto, i Carabinieri, dopo essersi sincerati che la donna (unica persona coinvolta nel sinistro) non avesse riportato gravi ferite, sottoposta a specifiche analisi, le veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida della 30enne ed al fermo amministrativo dell’autovettura.

