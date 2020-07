Lo storico pub Liberty che per decenni è stato un vanto per la cittadina di Mugnano del Cardinale poiché attirava migliaia di avventori l’ anno, cambia location infatti il 16 luglio sarà inaugurato il “Liberty 2.0 ristorante pub” a Sperone in piazzale Sant’Elia.

“Finalmente l’attesa è finita!!! Pronti per le nostre prelibatezze culinarie e le nostre nuove birre???? Bene, Vi aspettiamo allora Giovedì 16 Luglio, nella nostra nuova location a Sperone”.

