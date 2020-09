Petracca: ” Esenzione ticket in base al reddito per il test sierologico e totale per coloro che hanno contratto il Covid”.

“Il Covid-19 continua a far paura. La curva dei contagi in questa strana estate tende di nuovo verso l’alto. E’ necessario, perciò, attivare tutti gli strumenti di prevenzione e di limitazione del contagio. A questo proposito ho avanzato una serie di proposte al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Sarebbe utile prevedere l’esenzione dal ticket in base al reddito per l’effettuazione del test sierologico per il Covid-19. Sarebbe uno strumento utile per ampliare il monitoraggio su scala regionale. Inoltre sarebbe auspicabile prevedere l’esenzione totale dai ticket per coloro che hanno contratto il Covid-19.

Per velocizzare poi la somministrazione del tampone per la diagnosi del Covid si potrebbe organizzare il servizio affidandolo, attraverso un protocollo specifico con le Asl, ai medici di base. Si potrebbero così stabilire rapporti più diretti con chi esegue il tampone e riuscire anche a ridurre i tempi di attesa per la prestazione.

Nuove modalità organizzative necessarie per uno screening capillare della popolazione regionale e con l’obiettivo di determinare comportamenti corretti e prudenti. E’ ormai chiaro a tutti che in sicurezza e rispettando le norme si possono evitare chiusure e divieti. E’ l’unica strada che abbiamo per conservare una condizione di normalità per le nostre vite in una fase così incerta come quella che stiamo attraversando”.

