PETRURO IRPINO. “Azione militante del Movimento Nazionale per dire basta all’incuria”. (Comunicato stampa)

Nonostante siano stati spesi soldi pubblici per il recupero di fontane e lavatoi in via Fontana non si è pensato di effettuare una pulizia straordinaria alla fontana del 1500 presente in piazza totalmente ricoperta di limo.

Ancora una volta l’amministrazione Lombardi non ascolta la minoranza che da tempo ha proposto soluzioni per popolare di nuovo il piccolo borgo irpino, prendendo anche spunto dall’iniziativa promossa dal comune di Teora che in un anno ha visto prendere la residenza nel proprio territorio di sette famiglie evitando così le pluriclassi nella scuola primaria.

Purtroppo la scarsa lungimiranza di incauti amministratori mostra come, con il passare del tempo, il paese si svuoti di giovani lasciandolo ad un triste e desolante futuro.

(Comunicato Stampa Movimento Nazionale)

