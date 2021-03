Piano di Forestazione Triennale 2021-2023 Comunità Montana Terminio Cervialto, a un dottore forestale l’incarico per l’aggiornamento.

La soddisfazione della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania. Il presidente Ciro Picariello: “Un brillante risultato per la difesa della professione”.

La comunità Montana Terminio-Cervialto ha accolto l’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania e ha integrato con la nomina di un iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Salerno l’incarico già affidato a un altro professionista (un ingegnere) per l’aggiornamento del Piano di Forestazione Triennale 2021-2023.

L’aggiornamento del Piano di Forestazione Triennale è necessario perché la sua approvazione è propedeutica all’assegnazione dei fondi per la realizzazione dei progetti di forestazione.

“Un risultato importante – evidenzia Ciro Picariello presidente della Federazione – che ha fatto così valere ancora una volta le ragioni della categoria. Siamo molto soddisfatti. Fa piacere rilevare l’attenzione e la disponibilità della comunità montana che ha accolto la nostra istanza ammettendo la necessità della collaborazione delle due figure professionali per l’aggiornamento del piano. Da parte della Federazione – aggiunge Picariello – si ribadisce la massima disponibilità alla collaborazione con gli enti. La competenze specifiche dei dottori agronomi e dei dottori forestali sono fondamentali per determinate aree di intervento, sia nella fase programmazione sia in quelle successive”.

