PIAZZOLLA DI NOLA: 3 anni e 6 mesi per reati commessi a Rieti. 65enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno arrestato Franco Mazzelli – 65enne romano già sottoposto ai domiciliari – in forza di un provvedimento emesso dalla Procura di Rieti.

Dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una sanzione di 3000 euro, per i reati di rapina, lesioni personali e ricettazione commessi nel 2016 a Rieti.

Mazzelli è ora in carcere.

