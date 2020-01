Più Europa Avellino: mai silenti davanti al neofascismo

: , .

“Abbiamo seguito con crescente sconcerto le “esternazioni” mussoliniane del vicesindaco di Cesinali, un’escalation di cui Pasquale De Vito dovrebbe vergognarsi senza alcun invito da parte nostra. Considerato che il pudore non è certamente virtù di cui i fascisti possano fregiarsi, chiediamo al sindaco di prendere le distanze da un rappresentante che non infanga solo l’amministrazione cittadina, ma l’intera comunità di Cesinali. La storia insegna che chi minimizza, nasconde e sottovaluta diventa complice della violenza, anche se per ora solo verbale, degli antidemocratici. Noi – in ogni caso – non resteremo silenti”.

Giovanni Frulio – Consigliere comunale di Cesinali

Bruno Gambardella – Presidente +Europa Avellino, Portavoce +Europa Campania

Alfonso Maria Gallo – Coordinatore +Europa Avellino

Il gruppo Più Europa Avellino

