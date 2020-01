Più Europa Avellino. “Emergenza inquinamento, le istituzioni non nascondono la testa sotto la sabbia”

Sindaco Festa ha ragione: c’è una in tutta Italia, “Avellino è una conca” e il solo traffico veicolare non è l’unica fonte di inquinamento.

Tutto vero, ma, proprio per questi motivi, chi guida una città con queste caratteristiche dovrebbe adottare dei rispetto a quelli degli altri. Egli rappresenta la massima autorità sanitaria sul territorio e di fronte ad una in atto dovrebbe adottare tutti i provvedimenti possibili e non assoggettare alle proprie emozioni e sentimenti la salute dei suoi concittadini.

Chiediamo dunque al sindaco Festa di ed intervenire tempestivamente. Prima di raggiungere i 35 sforamenti annuali consentiti dalla legge e, soprattutto, prima che dalle ordinanze si passi a parlare dei problemi di salute delle persone.

Allo stesso tempo chiediamo di riprendere in considerazione il voluto dal commissario Priolo: un atto che, quantomeno in termini di approccio al tema, sembrava aver finalmente indicato la retta via, e che oggi sembra del tutto ignorato.

A tal proposito ci interroghiamo anche sul , istituzione presso la quale il protocollo di cui sopra è stato adottato.

Manlio Lomazzo +Europa Avellino

