POESIA. “Pronto”, Alfonso Gargano e i versi dedicati alle donne, costrette a subire violenza ancora maggiore in quarantena

L’autore Alfonso Gargano con questa sua poesia dal titolo “Pronto” vuole sensibilizzare i lettori in favore di tutte quelle donne, che con la quarantena sono costrette a subire ancora più violenza, e che non devono esitare a chiamare o inviare un messaggio a chi le può aiutare, e quindi non subire più! Afonso Gargano è stato recentemente premiato alla VI edizione del Premio San Valentino, svoltosi ad Atripalda, organizzato dall’associazione Acipea di cui è presidente la poetessa Lucia Gaeta.

adsense – Responsive – Post Articolo