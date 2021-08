Poesie sotto le stelle. Domani a Montoro Antonietta Gnerre

Nell’ambito delle manifestazioni “Poesie sotto le stelle”, sarà presentato domani, mercoledì 1 settembre 2021, alle ore 19,00, nel Chiostro del Palazzo Comunale dell’Annunziata, in Piazza Michele Pironti alla frazione Piano di Montoro, il libro “Quello che non so di me” (Interno Poesia) della poetessa e scrittrice Antonietta Gnerre. La serata è organizzata dall’Associazione “Ascolto Donna” di Montoro, con il Patrocinio del Comune di Montoro – Assessorato alla Cultura.

“La poesia di Gnerre è tendenzialmente, ma non esclusivamente, poesia in prima persona – scrive Alessandro Zaccuri, giornalista del quotidiano Avvenire, nella prefazione dell’opera – così da poter dare voce a una più vasta comunità di affetti che solo sulla pagina riesce a trovare piena espressione. Ed è poesia femminile, di una femminilità vissuta con orgoglio e senza compiacimenti, «pane della vita» e «pane della rinascita», come felicemente sintetizza il primo verso di una delle non rare ballate nelle quali ci si imbatte nella lettura di questo libro coerente e compatto.”

Dopo i saluti di Girolamo Giaquinto, Sindaco Città di Montoro, Raffaele Guariniello, Assessore alle politiche per la cultura e per lo sport, Antonietta Montanera, Assessora alle pari Opportunità, ci sarà l’introduzione di Valentina Domenica Musto,Presidente Ascolto Donna.

A moderare e dialogare con l’autrice intervallando il reading, sarà invece Nello Fontanella, Giornalista de Il Mattino.

La serata sarà allietata dal maestro di Sax Luciano Corvino.