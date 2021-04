POGGIOREALE. Cerca di evadere dal carcere calandosi in un tombino ma rimane incastrato

Nella mattinata di oggi un detenuto di origine campane di una quarantina anni si è reso partecipe di un rocambolesco tentativo di evasione calandosi all’interno di un tombino nell’area passeggi del carcere di Napoli Poggioreale. Per lo stesso, rimasto incastrato e non riuscendo più nel tentativo di evasione, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal tombino. A renderlo noto è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “non vi è più limite alla fantasia dei detenuti che cercano ogni modo di evadere, però questa volta il mal capitato tornerà in cella con un tentativo di evasione e con più di qualche escoriazione e dovrà ringraziare i vigili del fuoco che con non senza difficoltà sono riusciti ad estrarlo dal tombino”.

