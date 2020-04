POLLENA TROCCHIA. EMERGENZA COVID-19, Avviso pubblico per aiuti ai nuclei familiari I cittadini potranno inviare l’istanza via mail

Un avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio a cui assegnare buoni da spendere sul territorio comunale presso esercizi commerciali per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Nelle scorse ore il Comune di Pollena Trocchia, facendo proprie celermente le ultime disposizioni governative in merito agli aiuti alle famiglie per l’emergenza covid-19, ha stilato i criteri per l’accesso al beneficio. Sono destinatari i nuclei familiari che risiedono sul territorio comunale, hanno subito perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessata produttività di ogni genere in base agli ultimi DPCM e alle altre disposizioni contro il coronavirus, o a causa di licenziamento o ancora che siano in condizioni di indigenza. Sono esclusi dall’avviso i nuclei familiari in cui sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro dipendente, assimilato o pensione. Nell’assegnazione dei buoni spesa verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno come reddito di cittadinanza, cassa integrazione, bonus Inps. I Servizi Sociali dell’Ente potranno inserire tra i beneficiari nuclei già loro in carico. I buoni spesa, numerati e non cedibili, saranno consegnati alle famiglie aventi diritto direttamente a domicilio e il quantum spettante sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare e al rapporto tra l’importo complessivo disponibile ed il numero delle istanze pervenute e ritenute ammissibili. «Quello che stiamo vivendo è un momento di difficoltà per tutti, che noi come amministrazione comunale stiamo cercando di alleviare mettendo a disposizione della cittadinanza in maniera veloce e quanto più agevole possibile le opportunità che come Ente riusciamo a costruire e quelle promosse dalle istituzioni sovraordinate» ha detto il sindaco Carlo Esposito. Le istanze di assegnazione dei buoni spesa dovranno pervenire al comune di Pollena Trocchia esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo aiutifamiglie.comunepollenatr@gmail.com ma chi non ha la possibilità di accedere ai mezzi informatici può inviarle per via telefonica contrattando il numero 0818936716. Mercoledì 1° aprile, dalle ore 9 alle 13, potranno chiamare coloro che abbiano il cognome che inizia con le lettere dalla A alla F; giovedì 2 aprile chiamate nello stesso orario per cittadini i cui cognomi inizino con le lettere dalla G alla O; venerdì 3 dalla P alla Z.

adsense – Responsive – Post Articolo