I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per contrabbando di tle Antonella Scudo, 46enne di Pollena Trocchia. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 125kg di sigarette di contrabbando. Le “bionde”, nascoste in un doppiofondo ricavato nell’armadio della camera da letto, erano tutte di marchi esteri, prive del sigillo dei monopoli di Stato. La donna è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.

