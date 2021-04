Polveri sottili: i sindaci dell’Agenzia Area Nolana incontrano il vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola

Il focus sul tema dell’inquinamento da polveri sottili nel territorio si terrà alle 15,30 di lunedì 19 aprile 2021 in web meeting ed è stato organizzato dall’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana.

All’appuntamento sono stati invitati i consiglieri regionali del territorio oltre che i rappresentanti dell’Asl Napoli 3 Sud e dell’Arpac.

L’incontro è stato organizzato per fare il punto rispetto al percorso già intrapreso dagli amministratori locali per contenere il fenomeno del superamento dei valori limite delle polveri sottili e soprattutto per sollecitare iniziative a tutela della salute dei cittadini.

