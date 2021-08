Polvica di Nola: “Atto vandalico!” Iovino denuncia ignoti.

Nella frazione di Polvica di Nola, in via Pigna, sono stati divelti e tagliati almeno quarantina dei paletti installati all’incirca un mese fa dall’amministrazione comunale per sostenere le reti di protezione lungo la strada a margine dei campi coltivati. Tale installazione è stata effettuata per permettere alla strada di ospitare il mercato settimanale.

Il Consigliere comunale delegato alla frazione di Polvica Vincenzo Iovino, ha sporto denuncia contro ignoti:

“Finora non avevo motivo di pensare che qualcuno potesse essere contrario a far svolgere il mercato in quell’area. Tanto più che lungo la strada non ci sono abitazioni e non vedo a chi possa arrecare danno un mercato tanto richiesto dagli abitanti. Ciononostante questo atto di pura codardia, oltre che vandalico, non solo faremo in modo che non resti impunito ma sicuramente non fermerà il nostro intento di portare il mercato a Polvica!”

Felice Sorrentino

