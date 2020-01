Pomigliano d’arco: 200 pneumatici in aperta campagna. Titolare di un’officina denunciato dai Carabinieri

I carabinieri forestali della stazione di Marigliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna hanno denunciato il titolare di un’officina di riparazione gomme per gestione illecita di rifiuti.

Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di molti pneumatici abbandonati in un terreno a Pomigliano D’Arco. I militari hanno trovato ben 200 pneumatici esposti alle intemperie ed in stato di abbandono. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che i rifiuti speciali pericolosi erano stati abbandonati da un 47enne, titolare di un’officina poco distante dal terreno. l’uomo si sarebbe scusato riferendo ai carabinieri che avrebbe smaltito i pneumatici una volta passate le feste natalizie. l’area è stata sequestrata ed il titolare denunciato. a finire nei guai anche il proprietario del terreno che è stato denunciato a piede libero per gestione illecita di rifiuti in concorso.

