Pomigliano D’Arco, “Emozioni in Musica” è il titolo del Concerto di Natale tenutosi alla ore 18 nelle Parrocchia del Rosario rappresentata dal parroco, don Aniello Tortora.

Protagonisti i ragazzi dell’Istituto ‘Omero-Mazzini’ diretti dal maestro, Raffaele Minale, noto per le sue performance in numerosi eventi nazionali e regionali che si è avvalso della bravura di 120 alunni dell’istituto pomiglianese guidati dal professor Biagio Sepe Si tratta della 19esima edizione della rassegna “I valori del Nattale”. Protagonisti principale il maestro sassofonista Raffaele Minale ed appunto i 120 alunni dell’istituto selezionati con minuziosità e preparazione dal maestro Minale.. Uno spettacolo pieno di ritmo e spensieratezza con costumi preparati in ogni dettaglio per questo imminente Natale che unisce i ragazzi di tutte le etá ed estrazione sociale e che esalta l’amore per la vita e la semplicità Ovviamente c’è da carpire l’emozione dell’ottimo professor Minale, dirigente e docenti della scuola. Altra protagonista la professoressa Maddalena Mazzocca che ha eseguito con il suo flauto ‘magico’ arie natalizie Il maestro Minale con il suo sassofono e con la collaborazione del coro brani celebri. Una serata segnata fuori dal forte temporale ma nella Chiesa dalle calorosa ovazione del pubblico per di più composto da genitori e parenti dei ragazzi e cittadini tutti.

