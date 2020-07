POMIGLIANO. Luigi Romano, un imprenditore al servizio della città.

Sono Luigi Romano, ho 42 anni, sono padre di Titty e Antonio, sono un imprenditore e amo Pomigliano d’Arco. Ho scelto di fare qualcosa che potreste considerare azzardato, forse innovativo, ma ho deciso di non attendere che fosse la politica a dettare i tempi di una scelta, ma che fossero i cittadini a decidere. Mi candido. Ma badate bene, non lo faccio per diventare “qualcuno”, per occupare un “ruolo”, mi candido per fare “qualcosa”. Voglio mettere le mie competenze a servizio della mia città. Modi, tempi, ruoli stabiliamoli insieme. Posso dirvi subito che due sono i settori che intendo seguire con particolare attenzione per ridare a Pomigliano lo slancio che merita: lavoro e ambiente. E so che ci sono tante persone che sono fuori dai meccanismi consueti della politica e la pensano come me. So che possiamo insieme impegnarci per realizzare quei progetti che sono da anni nei pensieri di tutti e che aspettano di essere portati a compimento. Scrivetemi, telefonate. Insieme possiamo diventare una squadra e fare tanto

Con affetto Luigi Romano

3888661222 (segreteria)

info@luigiromanoofficial.com

