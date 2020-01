🔊 Ascolta l'articolo

Salvatore Montella, 42enne di Portici già noto alle ffoo è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di torre del greco in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli.

Dovrà scontare in carcere la pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni per un furto in abitazione commesso nell’ottobre del 2010 a Napoli.

adsense – Responsive – Post Articolo