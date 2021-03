PORTICI: Carabinieri setacciano la città. 1 arresto e 4 denunce. 8 sanzioni covid

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno svolto sul territorio di Portici un servizio straordinario di controllo del territorio. 74 le persone e 52 i veicoli controllati dai militari della Compagnia di Torre del Greco, durante i numerosi posti di controllo organizzati in città.

Raffaele La Monica, 60enne del posto è stato arrestato per resistenza a p.u.

Nonostante l’alt imposto ha accelerato e ha tentato la fuga. Bloccato in Corso Garibaldi dopo un breve inseguimento, La Monica è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

2 le persone denunciate per la cosiddetta “truffa dello specchietto”: un 43enne del quartiere Pendino di Napoli e un 24enne di Secondigliano. Avevano poco prima tentato di truffare un’automobilista 39enne, facendole credere di aver danneggiato lo specchietto della loro vettura con una manovra azzardata. Le hanno poi chiesto – per evitare di coinvolgere le assicurazioni – 250 euro come risarcimento. La donna non ha creduto ad una parola e ha allertato una delle tante pattuglie in zona. Rintracciati e identificati grazie alla prontezza della donna, che ha appuntato il numero di targa, i due dovranno rispondere di tentata truffa aggravata.

Ha 29 anni la persona denunciata per guida senza patente. E’ stato fermato in Corso Umberto a bordo di uno scooter di grossa cilindrata nonostante non avesse alcun titolo che lo abilitasse alla guida.

Dovrà rispondere di ricettazione, invece, il 14enne fermato in Via Bosco Catene a bordo di uno scooter con numero di telaio contraffatto. Il veicolo è stato sequestrato, il minore affidato ai genitori.

Non sono mancate le violazioni alla normativa anti-contagio: 8 le persone sanzionate, tutte per la mancanza della mascherina di protezione.

