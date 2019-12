PORTICI (NA). Chiude la RSA, 38 degenti trasferiti altrove e il personale a rischio posto di lavoro.

La RSA di Portici vanto di questa citta si appresta a chiudere temporaneamente la struttura per un periodo di tempo da definire a causa di danni dovuti al cedimento di una controsoffittatura, che fortunatamente non ha causato feriti o morti. Ben 38 persone affette da gravi patologie mentali e motorie dovranno essere trasferite in altre strutture ancora da definire da parte dell’Asl Na 3. Persone che erano curate e seguite brillantemente dallo staff della RSA e che non hanno certezza del buon proseguimento delle cure di cui quotidianamente hanno bisogno. Non si sà quando rientreranno nella struttura e se quest’ultima verrà riaperta in tempi brevi. Tutto ciò sta causando un disagio immane a tutto il personale, in fibrillazione soprattutto per i posti di lavoro a rischio, oltre chiaramente ai degenti e familiari di questi ultimi. Si spera in un intervento da parte delle autorità preposte affinchè si possa superare nel più breve tempo possibile il momento delicato in cui è finita la struttura con tutti gli operatori che vi lavorano.

