Sant’Angelo dei Lombardi. Potenziamento Ospedale Criscuoli: Conclusi i lavori per la terapia intensiva e la cardiologia

L’amministrazione comunale, a seguito dell’incontro odierno con la dott.ssa Maria Morgante, (direttore generale della Asl di Avellino) e con il dott. Angelo Frieri (direttore sanitario dell’Ospedale Criscuoli), esprime soddisfazione per la sensibilità dimostrata, per la disponibilità ad accogliere le richieste degli amministratori locali e per la ripartenza dell’Ospedale Criscuoli con la conclusione dei lavori della terapia intensiva e della cardiologia, l’acquisto delle attrezzature e lo stato avanzato dei concorsi per il reclutamento del personale medico.

Dopo la prima fase dell’emergenza Covid-19, si ribadisce l’importanza – sottolineata anche dai vertici dell’Asl – non solo del potenziamento dell’ospedale a garanzia dei cittadini ma anche dell’attivazione di un progetto di medicina di territorio altamente innovativo.

Nella reciprocità degli intenti da perseguire il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi – in sinergia con le altre amministrazioni – non mancherà di dare il proprio contributo e la sua attenta partecipazione rispetto alle problematiche della tutela della salute e del ruolo strategico dell’Ospedale Criscuoli per l’Alta Irpinia.

