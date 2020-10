Pratola Serra. Blitz dei Carabinieri al Comune, il comunicato del sindaco Aufiero.

Oggi i Carabinieri della locale Stazione hanno perquisito gli uffici comunali di Pratola Serra e le case private del sindaco Emanuele Aufiero e dei componenti la Giunta. Ecco il comunicato del primo cittadino.

In merito ai fatti di cronaca che hanno visto protagonisti il Comune di Pratola Serra e l’Amministrazione Comunale, al termine delle indagini in corso da parte delle forze dell’ordine, verranno forniti tutti i chiarimenti del caso tramite comunicato stampa e/o conferenza stampa nel pomeriggio. Nel frattempo, invito la popolazione di Pratola Serra alla tranquillità e alla serenità. In uno spirito di massima collaborazione, confidiamo nella giustizia.

Il Sindaco Emanuele Aufiero

