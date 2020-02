Precauzioni contro il CoronaVirus. Appello ai Sindaci della Valle Caudina.

La Comunità Militante Caudina 321 alla luce degli ultimi avvenimenti sanitari, legati alla prevenzione della diffusione del Covid 19, il nuovo Corona Virus arrivato dalla Cina, invita tutti i Sindaci della Valle Caudina ad emanare un’ordinanza a scopo precauzionale per tutelare la salute dei cittadini e per monitorare le eventuali interazioni di residenti locali dalle e verso le zone a rischio, che dovrebbero seguire tutte le indicazioni atte a contenere il contagio.

«Visti i casi di quarantena in Irpinia, precisamente a Lauro e Montefusco, sarebbe utile invitare la cittadinanza a collaborare con le istituzioni territoriali e nazionali – si legge nella nota della Cmc321 – come ha fatto stamani il Sindaco di Avella, Domenico Biancardi. I Sindaci Caudini dovrebbero sollecitare al rispetto di tali misure monitorate dallo Stato, mirate esclusivamente a chi si sposta da e per le aree interessate dal focolaio di diffusione del Covid-19. Sono decine i residenti e gli emigranti che potrebbero essere sottoposti a divieti. In quel caso, secondo le ordinanze emanate ed il buonsenso, hanno il dovere civico di comunicare immediatamente i loro percorsi al Sindaco e agli Uffici di Polizia Municipale dei rispettivi paesi d’origine». La Cmc321 chiude la nota con un appello: «Invitiamo tutta la popolazione della Valle Caudina e dell’Irpinia a restare tranquilla per non cadere nell’inutile vortice della psicosi collettiva. Consultate i canali del Ministero della Salute e della Regione Campania per informazioni precise, dettagliate ed aggiornate, seguite i consigli per una buona igiene personale in casi d’emergenza, ma soprattutto diffidate dallo sciacallaggio mediatico di queste ore. Confidiamo in una mobilitazione generale da parte dei Primi Cittadini della nostra amata Caudium, nonostante l’evanescente Unione di Comuni Caudini. Ringraziamo Domenico Biancardi, Sindaco della vicina Avella, per il celere ed esemplare provvedimento preventivo contro il Covid 19».Ufficio Stampa Comunità Militante Caudina 321

