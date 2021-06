PREMIO BASSA IRPINA 2021, al Primo Cittadino di Cicciano, Giovanni Corrado

La giuria del premio “Bassa Irpinia” ha ufficializzato l’Eccellenza riservata al miglior sindaco dell’anno che quest’anno è stata conferita alla fascia tricolore di Cicciano, dott. Giovanni Corrado. La manifestazione che ogni anno premia le eccellenze del territorio e non poteva mancare il riconoscimento al politico dell’anno che è andato al sindaco del Comune di Cicciano in provincia di Napoli. Nato nel 1984 è stato eletto sindaco nel mese di giugno del 2018 e in soli 3 anni ha già dato un nuovo volto alla sua città. L’odontoiatra Giovanni Corrado molto popolare tra i suoi concittadini ama stare in mezzo alla gente e cercare di risolvere tutte le richieste e suggerimenti che gli arrivano. Il suo motto è: “Fatti non chiacchiere”. La premiazione a sindaco dell’anno avverrà il prossimo 27 giugno presso il Palazzo Baronale di Avella dove racconterà il segreto del suo successo.

