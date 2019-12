Premio Bassa Irpinia 2019, è iniziato il countdown

È ufficialmente iniziato il countdown per il Premio Bassa Irpinia 2019 arrivato alla settimana edizione. Domenica 29 dicembre, alle ore 20, al teatro Biancardi ad Avella si terrà un grande spettacolo che sarà condotto dalla showgirl Carmen Ciniglio e dal giornalista Roberto Luciano. Durante la serata che sarà trasmessa oltre che sul web anche in diretta tv su Telegolfo saranno consegnati 15 premi ai personaggi che si sono distinti nel corso dell’anno, in vari settori : tra i quali l’ economia, lo sport, il sociale, la politica e l’arte. Si esibiranno artisti che sono attualmente sulla cresta dell’onda, tra essi Berlino 84. Vi aspettiamo numerosi, non mancate!

