Premio “Bassa Irpinia 2020”, l’ottava edizione rinviata all’estate 2021

Il Premio “Bassa Irpinia”, ovvero la manifestazione che assegna le onorificenze a chi durante l’anno 2020 si è contraddistinto nei vari ruoli (lavoro – sport- sociale – cultura, ecc), che quest’anno aveva in programma la sua ottava edizione, a causa dell’emergenza sanitaria in atto da Coronavirus, è stato rinviato dagli organizzatori alla stagione estiva 2021. Le onorificenze dell’anno saranno per la prima volta assegnate durante la stagione calda e non nel mese di dicembre come avvenuto in passato. Nell’anno 2021, a dicembre, si svolgerà comunque anche la nona edizione.

