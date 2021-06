PREMIO “BASSA IRPINIA 2021”, alla memoria del dott. Carmine Sommese, Sindaco e Primario

La giuria della VIII edizione del Premio “Bassa Irpinia” rende noto un nuovo riconoscimento, che questa volta purtroppo viene assegnato alla memoria del dottor Carmine Sommese, sindaco e primario dell’ospedale nolano “Santa Maria la Carita”. Professionalità, umanità, disponibilità. Forse queste tre parole solo in parte descrivono la figura del dottor Carmine Sommese portato via prematuramente dal coronavirus a marzo dello scorso anno.

Un uomo e un amministratore che ha pagato in prima persona l’impegno accanto alla sua comunità, come Sindaco e come medico, in questi tempi difficili scanditi dalla sofferenza del contagio. Sempre disponibile e sorridente, stimato ed apprezzato professionista, Carmine Sommese ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia, in tutti i colleghi e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Manca il suo impegno civico, attento e scrupoloso e le sue qualità umane che resteranno, tuttavia, indelebili nel ricordo dei suoi concittadini e pazienti.

Il premio sarà naturalmente consegnato alla famiglia il prossimo 27 giugno 2021 durante la manifestazione organizzata per l’assegnazione delle Eccellenze.

