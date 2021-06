Premio Bassa Irpinia 2021. Saranno 16 le premiazioni, ecco le ultime assegnazioni della giuria

Si chiude il quadro delle premiazioni della ottava edizione del premio Bassa Irpinia le Eccellenze dell’anno che domenica 27 giugno culminerà nella premiazione presso la terrazza del palazzo Baronale di Avella. Le ultime eccellenze vengono assegnate al responsabile del 118 irpino Pina Vesichelli e al dottor Michele Capasso dirigente del reparto Cardiologia del Moscati, entrambi in prima linea contro il Covid, al sacerdote Don Francesco Menzione parroco di San Vitaliano e per finire al prof. Andrea Canonico e alla Memoria di Pio Stefanelli. Tra le ultime assegnate quella alla memoria di Pio Stefanelli, un ragazzo che da sempre si era impegnato attivamente nella promozione del territorio, era affetto da numerose patologie e tutti ricorderete quando, lo scorso anno, fu protagonista di una forte protesta presso l’ospedale Moscati di Avellino. Pio, in diretta Facebook, chiese disperatamente di non essere dimesso dall’ospedale dopo la guarigione dal Covid per le sue precarie e fragili condizioni di salute.

adsense – Responsive – Post Articolo