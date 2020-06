IRPINIA. Premio “Sorriso” di Rai Cinema Channel a Francesco Musto, le congratulazioni del presidente Biancardi e dei consiglieri provinciali

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, a nome personale e del consiglio provinciale, rivolge le congratulazioni a Francesco Musto, che ha conquistato il prestigioso premio “Sorriso” di Rai Cinema Channel con il suo cortometraggio “Essere Diversi”, selezionato dal festival “Tulipani di Seta Nera”.

“Da attore protagonista e da regista di questo straordinario lavoro, Francesco apre uno squarcio sulla realtà di tutti i giorni che spesso non riusciamo a vedere – dichiara il presidente Biancardi -. Un riconoscimento che è meritatissimo e premia un’opera nata da impegno, passione, attenzione e superlativa sensibilità. Le nostre congratulazioni a Francesco Musto e a quanti hanno collaborato a questo progetto. E’ nostra intenzione organizzare un incontro a Palazzo Caracciolo per poter consegnare un riconoscimento a Francesco a nome dell’Ente che mi onoro di rappresentare. Un piccolo segno per evidenziare il nostro ringraziamento a chi, come Francesco Musto, ci rende ancora una volta orgogliosi di essere irpini”.

