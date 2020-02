Presentata a Nola e a Saviano la campagna “Dona con Amore”

Giunta alla sua ottava edizione, è stata presentata oggi in due istituti del Nolano la campagna “Dona con Amore” promossa e ideata dall’associazione Donation Italia. Il progetto è stato illustrato agli alunni dell’Istituto Masullo-Theti di Nola e, presso la sala consiliare del Comune di Saviano, agli studenti dell’istituto superiore “Levi Montalcini-Ferrarris” dal deputato e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati Luigi Iovino e dai referenti delle Associazioni Unitas e Saviano 2.0. L’iniziativa è tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica alla donazione del sangue.

“E’ uno dei i più concreti atti d’amore e di vicinanza al prossimo”, ha dichiarato Iovino. “Con un piccolo gesto – ha sottolineato il parlamentare – possiamo salvare vite umane in situazioni di emergenza, ma anche aiutare pazienti nell’affrontare tantissime terapie. Iniziative come questa sono fondamentali per sensibilizzare i cittadini all’importanza della donazione del sangue, ma anche per attivare le tantissime associazioni che fanno da anni un lavoro straordinario a fare rete”.

