Presentata oggi l’ottava edizione dello Sponz Fest di Vinicio Capossela, dal 25 al 30 agosto lungo le vie del Sele e dell’Ofanto

E’ stata presentato questa mattina presso il molo nautico alla Foce Sele a Paestum Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, in programma dal 25 al 30 agosto a Calitri, nei comuni limitrofi dell’Alta Irpinia, della Valle del Sele e verso il mare, dalle sorgenti dell’Ofanto fino alla foce del Sele.

Dopo la presentazione alla stampa, Lo Sponz fest si è unito a Legambiente Campania in un evento contro l’inquinamento da plastica e rifiuti di fiumi e mari. Dal molo è partita un’imbarcazione con a bordo Vinicio Capossela e la presidentessa di Legambiente Campania Mariateresa Imparato per constatare lo stato di inquinamento del fiume, mentre da terra i volontari armati di retino, guanti e buste hanno dichiarato guerra ai rifiuti galleggianti e spiaggiati alle sponde del fiume Sele . Un’azione di citizen science ha affiancato la navigazione con la raccolta di campioni alla foce per monitorare lo stato di salute delle acque.

Siamo contenti e onorati di partecipare ad un’ edizione diversa, particolare ma al tempo stesso speciale dello Sponz. afferma Mariateresa Imparato, presidentessa di Legambiente Campania. E’ importante come Legambiente ritornare con le dovute precauzioni ad ascoltare, incontrare, guardare negli occhi le persone per riscoprire e recuperare quell’azione pratica che fa germogliare il seme delle relazioni virtuose. L’azione concreta della pulizia della foce e la pratica quotidiana di ecologia all’interno del Festival, a partire dalla scelta di dedicare l’edizione al tema dell’acqua, rapresentano per noi un’alleanza importante per veicolare attraverso la musica, l’arte e la cultura vertenze globali come la lotta all’inquinamento di fiumi e mari a partire dai nostri territori attraverso l’azione consapevole di cittadini attivi.

