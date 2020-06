Presentazione della stagione teatrale del Teatro Trianon.

Dopo quasi tre mesi di chiusura del teatro pubblico Trianon, il 6 luglio 2020 alle ore 15:00 nella sua sala teatrale si terrà una conferenza stampa di presentazione della programmazione della stagione 2020/2021 con la presenza del presidente Giovanni Pinto e del direttore artistico Marisa Laurito. Da sottolineare che la popolare attrice, Marisa Laurito, già con il cartellone teatrale 2019/2020 ha molto valorizzato la musica napoletana, il teatro musicale napoletano e la canzone tradizionale napoletana con molti artisti beniamini del pubblico a esibirsi. Non mancheranno sicuramente tante novità e un ricordo speciale all’artista musicale partenopeo Renato Carosone, nel centenario della sua nascita. La conferenza stampa si terrà seguendo le normative di igiene e di sicurezza prescritte per l’emergenza sanitaria del Covid. Per partecipare all’incontro stampa occorre preventivamente inviare la richiesta di accredito, uno per testata giornalistica, all’indirizzo comunicazione@teatrotrianon.org. L’accredito sarà confermato fino a esaurimento dei posti disponibili. Un grande elogio deve andare anche ad artisti, musicisti, costumisti che dopo la pandemia sono ripartiti alla grande con il loro lavoro quotidiano, da sempre abituati ai terremoti in questi anni, e il settore del teatro sta pagando più care le conseguenze economiche di questa pandemia senza garanzie certe dagli organi costituzionali. Tutti uniti riapriamo le tende di quel mondo sociale del teatro, un elemento imprescindibile dello spettacolo.

