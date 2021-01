Presidio protezione civile di Lauro: interrogazione del consigliere regionale Ciampi (M5S)

“Interrogazione sul presidio di protezione civile di Lauro: va ripristinato e destinato alla sua funzione”.

Il presidio di protezione civile di Lauro è oggetto di una mia interrogazione appena presentata al presidente della Giunta regionale della Campania. Si tratta di un essenziale struttura di monitoraggio dei Regi Lagni e del sistema di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area. Ho chiesto al presidente a quale struttura di protezione civile sia affidata la gestione del presidio indispensabile per assicurare il diritto delle popolazioni ad un efficiente servizio di monitoraggio delle criticità idrogeologiche. Ma ho chiesto anche di sapere cosa intende fare la Regione per il ripristino della struttura realizzata con un importante investimento pubblico (oltre un milione di euro iniziali e circa 300 mila euro successivamente impegnati per ripristinare i danni causati dai vandali nella fase di lungo abbandono). I sindaci mi hanno sollecitato e so che esistono diverse proposte di utilizzo del presidio. Intanto mettiamolo in condizione di essere operativo e consentiamo innanzitutto che sia destinato alla sua originaria funzione.

Vincenzo Ciampi

