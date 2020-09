PREVENZIONE IN ROSA CON AMOS PARTENIO A SAN MARTINO VALLE CAUDINA

Neanche il maltempo ferma la prevenzione rosa. Ieri, domenica 27 settembre, l’associazione Amos Partenio ha organizzato una nuova giornata dedicata alla prevenzione nel comune di San Martino Valle Caudina. La struttura del Villino del Balzo ha ospitato gli ambulatori allestiti nel pieno rispetto delle norme anti Covid. I senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo hanno effettuato le visite senologiche gratuite e la dottoressa Romina Mocerino, dello studio dott. Nicola Topo, i controlli audiometrici.

Tutto questo è stato possibile grazie all’ospitalità e alla calorosa accoglienza del comune di San Martino e come sempre all’instancabile operato dei medici. Per questo l’Amos Partenio ringrazia i medici, il sindaco di San Martino Pasquale Pisano, e il consigliere comunale Beniamino Villanova per aver coordinato l’organizzazione. Un grazie speciale alla Protezione Civile di San Martino per la collaborazione e alle volontarie dell’Amos Partenio che mettono a disposizione il loro tempo per diffondere l’importanza della prevenzione sul territorio. Ma soprattutto grazie a quanti, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, hanno scelto di sottoporsi alle visite.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione Amdos e Amos, è possibile seguire il calendario sulla pagina Facebook Amdos Campania.

adsense – Responsive – Post Articolo