PREVENZIONE IN ROSA CON AMOS PARTENIO, SECONDA GIORNATA DI VISITE A MERCOGLIANO

Buona anche la seconda per l’associazione Amos Partenio che, dopo la ripartenza nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ha organizzato una seconda giornata dedicata alla prevenzione in rosa nel proprio comune, Mercogliano, con gli ambulatori delle visite senologiche gratuite. Grande partecipazione nel pomeriggio di domenica 23 maggio, presso la sede della Caritas di via G. Matteotti, dove in tanti si sono sottoposti alle visite effettuate dal senologo dott. Carlo Iannace.

Le volontarie dell’Amos Partenio, soddisfatte del grande numero di persone che continuano a seguire l’associazione e a credere fortemente nel valore della prevenzione, desiderano ringraziare il dottor Carlo Iannace, per il suo fondamentale operato sul territorio; la responsabile della Caritas di Mercogliano, Giuseppina Picca, per l’ospitalità e l’accoglienza; il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, per la disponibilità; Luca De Angelis e la Misericordia del Partenio per le operazioni di sanificazione degli ambienti utilizzati per gli ambulatori. E, infine, un grazie speciale a tutti coloro che hanno scelto ancora una volta di aderire alle iniziative targate Amos Partenio.

Ricordiamo, inoltre, che sono aperte le iscrizioni alla Settima Camminata Rosa. È possibile prenotare la t-shirt contattando l’associazione più vicina, tramite i numeri telefonici e le pagine Facebook.

