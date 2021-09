PRIMO GIORNO DI SCUOLA, L’AUGURIO DELL’ASL A TUTTI GLI STUDENTI E AI DOCENTI PER UN RIENTRO IN SICUREZZA

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, la Direzione Strategica dell’Asl di Avellino vuole esprimere a tutti gli studenti e al personale scolastico l’augurio di un rientro in presenza sereno e in sicurezza.

Al fine di garantire che tutte le attività scolastiche si svolgano in piena tranquillità per i docenti, gli studenti e le loro famiglie, si rinnova l’invito a rispettare tutte le misure di prevenzione previste e, per chi non l’avesse ancora fatto, a vaccinarsi.

“È una grande emozione per tutti, studenti, genitori e insegnati, rientrare a scuola in presenza. Auguro a tutti, alunni, famiglie e personale scolastico, un rientro in piena serenità e un anno scolastico proficuo e ricco di soddisfazioni. – afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante- Voglio rinnovare ancora una volta l’appello a chi non si è ancora vaccinato: il

vaccino è l’unica strada per ritornare alla vita e alla normalità”.

