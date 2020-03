PRO LOCO SPERONE. Ecco il carrello della solidarietà

Per aiutare le famiglie della nostra comunità in questo momento di emergenza. Un gesto d’amore per le fasce deboli. Con il “Carrello della solidarietà” sarà possibile acquistare ALIMENTI DI PRIMA NECESSITA’ E A LUNGA CONSERVAZIONE (legumi in scatola, pelati, olio, pasta, tonno in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, ecc…) ma anche OCCORRENTE PER L’IGIENE PERSONALE E DETERSIVI presso i supermercati aderenti e lasciarli nel carrello all’uscita, che i volontari andranno a ritirare e tramite la Caritas saranno smistati presso il domicilio delle persone che in questi giorni hanno bisogno di un aiuto concreto. GRAZIE PER QUELLO CHE DONERETE CON IL CUORE. La Caritas è aperta per distribuire viveri, alimenti, indumenti per bambini piccoli e pannoloni per anziani fino a esaurimento scorte. Per informazioni telefonare i seguenti numeri 333 6397591 3345487196.

Aderiscono Conad -L’ Arcobaleno di Gaglione Teresa- Peluso Oggettistica

Il Presidente Angelo Sorice

