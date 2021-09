Progetto Integrato Giovani in Agricoltura, Petracca: oggi graduatoria definitiva, in arrivo altri 50 milioni di euro

Napoli – “Dopo un lungo lavoro di revisione delle pratiche sarà pubblicata oggi la graduatoria definitiva del Progetto Integrato Giovani, la tipologia di intervento più richiesta e più ambita nell’ambito del PSR Campania. E’ una buona notizia, molto attesa dal comparto, in particolare da chi ha voluto utilizzare questa misura per avviare una nuova attività che rappresentasse il proprio sbocco professionale”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“L’azione di revisione delle pratiche – spiega Petracca – portata avanti in questi mesi dagli uffici regionali ha di fatto consentito il recupero di risorse per circa trenta milioni di euro che inizialmente avrebbero finanziato quelle istanze che, in seguito alla verifica, sono state considerate non più meritevoli di accedere ai finanziamenti. A queste risorse si aggiungeranno ulteriori venti milioni di euro che verranno destinati a questa misura come pure era stato garantito dal governatore De Luca nel corso della campagna elettorale dello scorso anno”.

“Per recuperare questi ulteriori venti milioni di euro – così conclude Petracca – si sta completando l’iter di modifica del PSR, attività necessaria per entrare nella disponibilità dei fondi. Con oltre cinquanta milioni di euro, seppur dopo un iter lungo e complesso, si darà una risposta certa a tutti quei giovani che hanno deciso di puntare sull’agricoltura per costruire il proprio futuro professionale. La Campania si conferma, perciò, regione sempre più verde e sempre più vocata alla ruralità”.

