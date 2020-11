La PRO LOCO SPERONE riprende il Carrello della Solidarietà per portare un po’ di sollievo a chi vive questo momento difficile con maggiore disagio. Quest’anno invitiamo a mettere sotto il nostro Albero di Natale anche un “gesto” d’amore per gli altri, un piccolo dono, un momento di solidarietà che rende felici gli altri e noi stessi. Per info Presidente Angelo Sorice 3487723589

adsense – Responsive – Post Articolo