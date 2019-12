di Redazione sportiva

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha rigettato le richieste della Procura Federale relative a Luigi Carbone e all’Us Avellino, prosciogliendo entrambi. Per il primo 5000 euro di ammenda e 6 mesi di squalifica, per la società calcistica 5000 euro di ammenda, ipotesi di sanzioni cadute nel vuoto. Il Presidente Mastrocola ha pronunciato la sentenza che derubrica il caso come una vera e propria bolla di sapone.