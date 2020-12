Protocollo d’intesa preliminare Asl-Comune di Ariano Irpino per l’Immobile di U.O. Salute Mentale.

È stato firmato nel pomeriggio di oggi dall’Asl di Avellino e dal Comune di Ariano Irpino – nella persona del Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante, e del Sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza – il protocollo d’intesa preliminare al Comodato d’uso dell’Immobile, di proprietà del Comune, localizzato in Via Cardito, che dovrà ospitare l’U.O. Salute Mentale, attualmente allocata all’interno del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

Il trasferimento dell’Unità Operativa si è reso necessario in relazione alla necessità di ampliare il Pronto Soccorso di Ariano Irpino, con l’inclusione dei locali che attualmente ospitano l’UOSM, al fine di realizzare un’area dedicata nel PS ai pazienti sospetti o positivi al COVID-19. Pertanto L’Asl di Avellino e il Comune di Ariano hanno individuato una struttura idonea, di proprietà dell’amministrazione comunale, che potesse ospitare l’UO Salute Mentale.

Il Comune di Ariano Irpino si impegna a concedere in comodato d’uso all’ASL Avellino l’immobile situato in località Cardito denominato “Centro Sociale Cardito”, per una durata minima di 12 anni. I locali che saranno oggetto di comodato, di circa mq. 300, sono ubicati al piano primo e a porzione del piano terra dell’immobile. Grazie alla sinergia e alla collaborazione tra Asl e Comune, è stata individuata la soluzione migliore per i cittadini/utenti, in tempi rapidi e a beneficio della collettività.

