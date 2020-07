PROVINCIA DI AVELLINO. Deleghe ai Rapporti con enti, organismi e associazioni al consigliere provinciale D’Angelis, incarico gratuito di supporto alla presidenza all’avvocato Iacobelli

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, con proprio decreto ha conferito la delega ai Rapporti con enti, organismi e associazioni per lo sviluppo economico-sociale del territorio al consigliere provinciale Luigi D’Angelis.

Sempre con proprio decreto, il presidente Biancardi ha conferito incarico di collaborazione a supporto della presidenza, a titolo gratuito, all’avvocato Giovanni Iacobelli, nell’ambito delle relazioni con i Comuni del territorio, anche al fine di prevenire fenomeni di illegalità.

“Nella fase di ripartenza post emergenza epidemiologica è fondamentale garantire il massimo confronto, la cooperazione e la collaborazione con le amministrazioni locali e con le altre realtà del territorio – spiega il presidente Biancardi – per elaborare, condividere e completare le numerose attività già messe in campo per l’attuazione delle linee di mandato”.

