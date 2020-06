PROVINCIA. Sistema Irpinia. Il Presidente Biancardi presenta i 25 distretti culturali.

Il Presidente Biancardi e i consiglieri Lepore e Di Cecilia hanno incontrato i rappresentanti dei 25 Comuni irpini dove saranno attivati gli Infopoint Turistici. Biancardi annuncia che la Provincia sarà pronta a breve per arredare i locali degli uffici e per mettere in rete tutto il patrimonio archeologico e non solo, quindi beni materiali e immateriali. Fondazione “Sistema Irpinia” e Università Luigi Vanvitelli si occuperanno anche per il reclutamento degli operatori che seguiranno corsi di formazione e aggiornamento. Più che un incontro quello di stamattina è stato un tavolo di coordinamento finalizzato ad avviare tutte le procedure. Biancardi ha dichiarato:”Ringrazio i dirigenti e i consiglieri provinciali che hanno accolto con entusiasmo questo progetto, che il dibattito di questa mattina sia utile per la concretizzazione, non mi interessano i colori politici, siamo liberi per migliorare questo grande progetto”. A seguire le dichiarazioni di Di Cecilia: “I comuni che ospiteranno gli Infopoint sono stati scelti sia per l’offerta turistica che possono garantire e raccogliere dai comuni limitrofi sia per la collocazione geografica” Lepore poi ha aggiunto:” Tutti abbiamo creduto in questo progetto. Più del 95% dei 118 comuni irpini coinvolti hanno ascoltato la nostra proposta progettuale, non esisterà un comune capofila ma una rete di coordinamento. Il valore di questa rete é più importante che mai soprattutto in questo momento storico. ” Ha chiuso il dibattito Annibale Discepolo in rappresentanza della Fondazione Sistema Irpinia:” Irpinia si candida per eccellere nel turismo di prossimità, ognuno con la propria passione, le conoscenze e la professionalità dovrà dare il proprio contributo.”

