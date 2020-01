Provoca incidente stradale sotto l’influenza di alcool: denunciato dai carabinieri di Baiano.

🔊 Ascolta l'articolo

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne di Avellino, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto.

Nello specifico, i Carabinieri, intervenuti per gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla SS 7 Bis, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico dell’automobilista, hanno proceduto per il riscontro.

L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito degli accertamenti sanitari eseguiti in ospedale, ai quali il 50enne risultava positivo all’assunzione di alcool.

Per il predetto è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ed il ritiro della patente di guida.

